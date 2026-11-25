Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o pierwszym od początku prowadzenia statystyk w 1950 roku spadku oczekiwanej długości życia na Kubie. Według dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa wskaźnik w latach 2020–2025 spadł z 78,8 do 74,4 roku. Powiedział o tym w Hawanie, informuje Tagesschau.

Krytyczny stan systemu ochrony zdrowia

Ghebreyesus nazwał stan kubańskiego systemu ochrony zdrowia krytycznym w obliczu ciężkiego kryzysu gospodarczego w kraju. Według jego danych śmiertelność niemowląt w tym samym okresie wzrosła ponad dwukrotnie: z czterech do 9,9 przypadku na tysiąc żywych urodzeń.

Szef WHO zaznaczył, że dane te dotyczą okresu przed wprowadzeniem na początku roku amerykańskiej blokady naftowej, która jeszcze bardziej pogłębiła kryzys gospodarczy Kuby. Według Ghebreyesusa od początku blokady przeżywalność dzieci z chorobami nowotworowymi spadła z 85% do 65%.

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Wezwanie do zniesienia ograniczeń i pomoc WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do natychmiastowego zniesienia amerykańskich ograniczeń dotyczących dostaw paliwa na Kubę. Oświadczył, że zaostrzone ograniczenia paliwowe i sankcje bezpośrednio szkodzą ludności kraju, przede wszystkim osobom najbardziej narażonym.

Szef WHO ogłosił pomoc w wysokości dwóch milionów dolarów na kampanie szczepień dzieci oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Władze kubańskie wiążą z sankcjami codzienne przerwy w dostawach energii elektrycznej trwające 20 godzin i dłużej, a także niedobory leków i materiałów chirurgicznych. W Waszyngtonie oświadczają, że celem blokady energetycznej jest osiągnięcie zmian politycznych na wyspie, natomiast eksport żywności i leków nie podlega sankcjom.

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