Bramkarz Arsenalu David Raya nie zagra we wtorek w meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund z powodu urazu lewego barku. Główny trener londyńskiego klubu, Mikel Arteta, oświadczył, że uraz nie wygląda na poważny, informuje BBC Sport.

Uraz w meczu z Newcastle

Raya doznał urazu w 70. minucie meczu Arsenalu z Newcastle, który zakończył się wynikiem 2:2. Bramkarz uszkodził lewy bark, gdy łapał dośrodkowanie i zderzył się z napastnikiem Newcastle Williamem Osulą. Po tym zdarzeniu potrzebował pomocy, aby opuścić boisko.

Arteta zaznaczył, że silny ból, który bramkarz odczuwał bezpośrednio po zderzeniu, wywołał zaniepokojenie w zespole. Według trenera samo zdarzenie początkowo nie wyglądało poważnie, jednak stan Rayi sugerował gorszy wariant urazu.

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Pierwsze wyniki badań

Według Artety pierwsze badania przyniosły obiecujące wyniki, ale we wtorek klub miał przeprowadzić dodatkowe testy. Trener powiedział, że według wyników wstępnych badań Raya nie potrzebuje operacji. Właśnie możliwa interwencja chirurgiczna była główną obawą, ponieważ mogłaby wyłączyć piłkarza z gry na kilka miesięcy.

Arteta wspomniał również o innych bramkarzach zespołu — Kepie Arrizabaladze i Illanie Meslierze — oraz podkreślił, że muszą być gotowi do meczów. Raya jest podstawowym bramkarzem Arsenalu i przez ostatnie trzy sezony zdobywał nagrodę Złotej Rękawicy Premier League.

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