W Niemczech bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer oświadczył, że spodziewa się zakończyć karierę pod koniec obecnego sezonu. 40-letni piłkarz powiedział o tym w niedzielę podczas spotkania z kibicami, jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na niemieckie media.

Plany na lato

Według Sky Sports Germany Neuer przypuszcza, że latem nie będzie kontynuował gry, i chce cieszyć się czasem, który mu pozostał.

Kontrakt Neuera z Bayernem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Występuje w monachijskim klubie od 2011 roku, a w tym czasie zdobył 13 tytułów mistrza Niemiec i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów.

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Kontuzja i możliwy następca

W tym sezonie Neuer miał problemy z urazami: w listopadzie doznał częściowego zerwania ścięgna. Jego forma również znalazła się pod baczną obserwacją. Niemieckie media wcześniej informowały, że Bayern przygotowuje Jonasa Urbiga do roli podstawowego bramkarza w przyszłym sezonie i szuka doświadczonego rezerwowego golkipera.

Występy w reprezentacji

Neuer po raz pierwszy zakończył występy w reprezentacji Niemiec w sierpniu 2024 roku. Pomógł drużynie wygrać mistrzostwa świata w 2014 roku w Brazylii i otrzymał nagrodę Złotej Rękawicy jako najlepszy bramkarz turnieju. Później piłkarz wrócił do reprezentacji, aby wziąć udział w tegorocznych mistrzostwach świata, które stały się jego piątym z rzędu turniejem finałowym. Po 128 meczach w barwach Niemiec oświadczył, że po turnieju ponownie zakończy karierę międzynarodową.

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