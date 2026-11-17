Bramkarz reprezentacji Argentyny Emiliano Martínez wyjdzie na boisko w towarzyskim meczu z Kostaryką w Córdobie w Argentynie po powrocie do zdrowia po złamaniu szczęki. Poinformował o tym selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni, podaje Channel NewsAsia.

Powrót po operacji

Martínez doznał urazu w wyniku zderzenia z obrońcą Evertonu Jarradem Branthwaite'em podczas zwycięstwa Chelsea 2:0 w ubiegłym miesiącu. Następnie bramkarz przeszedł operację.

Wcześniej w tym miesiącu wrócił do treningów z Chelsea i otrzymał powołanie do reprezentacji Argentyny, choć od meczu z Evertonem nie zagrał dla klubu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja trenera

34-letni Martínez nie wystąpił w meczu Argentyny z Urugwajem, który zakończył się porażką Argentyńczyków 1:2 w piątek. Scaloni powiedział, że bramkarz być może mógł już zagrać w poprzednim spotkaniu, jednak byłoby to ryzykowne.

Trener zaznaczył, że zespół ufa innym bramkarzom — Gerónimo Rullíemu, Juanowi Musso i Santiago Beltránowi. Dlatego Scaloni postanowił dać Martínezowi jeszcze trzy dni na regenerację. W meczu z Kostaryką bramkarz, według szkoleniowca, zajmie miejsce w bramce.

Czytaj nas na