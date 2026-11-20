Bramkarz Realu Madryt Thibaut Courtois podpisał przedłużenie kontraktu z madryckim klubem do czerwca 2028 roku. Poprzednia umowa 34-letniego belgijskiego piłkarza obowiązywała do czerwca 2027 roku. O nowym kontrakcie poinformował klub, podaje Channel NewsAsia.

Kariera Courtois w Realu Madryt

Courtois przeszedł do Realu Madryt z angielskiej Chelsea w 2018 roku. Od tego czasu rozegrał dla madryckiego klubu 348 meczów we wszystkich rozgrywkach i 133 razy zachował czyste konto.

Wraz z Realem Madryt Belg zdobył trzy tytuły mistrza Hiszpanii i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Był jednym z kluczowych zawodników zespołu podczas zdobycia 14. Pucharu Europy w 2022 roku. W finale Ligi Mistrzów w Paryżu przeciwko Liverpoolowi Courtois zaliczył szereg ważnych interwencji i został uznany najlepszym zawodnikiem meczu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Indywidualne wyróżnienia i mistrzostwa

W 2018 roku Courtois otrzymał nagrodę Złotej Rękawicy dla najlepszego bramkarza mistrzostw świata, a później tego samego roku został uznany za najlepszego bramkarza według FIFA. W 2022 roku został także laureatem Trofeum Jaszyna.

Po 12 meczach mistrzostw Hiszpanii Real Madryt zajmuje drugie miejsce z 30 punktami i traci trzy punkty do liderującej Barcelony. Następny mecz madrycki klub rozegra u siebie z Celtą w sobotę.

Czytaj nas na