Dowódca Ósmej Armii USA w Korei Południowej, generał porucznik Joe Hilbert, oświadczył, że jego żołnierze muszą być gotowi do rozmieszczenia poza Półwyspem Koreańskim, jeśli nadejdzie odpowiedni rozkaz. Jak zaznaczył, skupianie się wyłącznie na zagrożeniach na półwyspie byłoby nieodpowiedzialne, informuje South China Morning Post.

Hilbert podkreślił, że głównym zadaniem jego dowództwa pozostaje wypełnianie zobowiązań USA wynikających z traktatu o wzajemnej obronie z Seulem. Jednocześnie stwierdził, że stacjonowanie Ósmej Armii w Korei Południowej nie ogranicza zakresu możliwych operacji.

Gotowość do innych zadań

Dowódca nazwał Ósmą Armię częścią globalnych sił USA, które przechodzą szkolenie, aby zostać rozmieszczone tam, gdzie będzie tego wymagało dowództwo narodowe. Jako przykład wskazał udział jednostek w wielonarodowych ćwiczeniach w regionie Azji i Pacyfiku.

Według Hilberta gotowość wojskowa w dużej mierze nie zależy od konkretnego zagrożenia: przygotowane siły mogą wykonywać zadania postawione przez armię przeciwko każdemu przeciwnikowi. Dodał, że amerykańscy żołnierze codziennie ćwiczą wraz z południowokoreańskimi sojusznikami, mając na uwadze główne zagrożenie, a jednocześnie zachowują gotowość na inne potrzeby kraju.

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Większa rola Korei Południowej

Ósma Armia, której kwatera główna znajduje się w Camp Humphreys w Pyeongtaek, na południe od Seulu, dowodzi amerykańskimi siłami lądowymi w Korei Południowej. Jest częścią amerykańskiego kontyngentu liczącego około 28 500 żołnierzy. Tradycyjnie Ósma Armia koncentrowała się na odstraszaniu zagrożeń ze strony Korei Północnej.

Publikacja zauważa, że administracja prezydenta Donalda Trumpa dąży do zwiększenia strategicznej elastyczności Sił Zbrojnych USA w Korei, jednocześnie nakładając na Seul większą odpowiedzialność za własną obronę. Opublikowana w styczniu Strategia Obrony Narodowej USA przewidywała, że Korea Południowa powinna wziąć na siebie główną odpowiedzialność za odstraszanie Pjongjangu przy kluczowym, lecz bardziej ograniczonym wsparciu USA.

Eksperci, z którymi rozmawiał South China Morning Post, uważają, że sojusz USA i Korei Południowej stopniowo staje się bardziej wzajemny. Korea Południowa może wspierać siły amerykańskie logistycznie, a jej przemysł obronny może pomagać w uzupełnianiu zapasów uzbrojenia w przypadku przedłużającego się konfliktu regionalnego.

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