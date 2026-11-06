W USA demokratyczna kongresmenka z Kalifornii Maxine Waters ogłosiła, że ubiega się o stanowisko przewodniczącej Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Stało się to po tym, jak Partia Demokratyczna uzyskała kontrolę nad niższą izbą Kongresu w wyborach połówkowych, informuje The Hill.

W liście do demokratycznych kolegów Waters, która jest czołową przedstawicielką partii w komisji, oświadczyła, że demokraci muszą spełnić obietnice złożone Amerykanom i obniżyć koszty życia. Skrytykowała również administrację prezydenta Donalda Trumpa, oskarżając ją o demontaż mechanizmów ochrony konsumentów, ograniczanie dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz korupcję. Jest to stanowisko samej kongresmenki.

Rywalizacja o stanowisko

88-letnia Waters przewodniczyła już komisji w latach 2019–2023, gdy demokraci kontrolowali Izbę Reprezentantów. Demokratom w tej komisji przewodzi od 2013 roku. Od stycznia 2025 roku komisji przewodniczy republikanin French Hill, który niedawno niewielką przewagą został ponownie wybrany do Izby Reprezentantów, pokonując demokratę Chrisa Jonesa.

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O stanowisko ubiega się także demokratyczny kongresmen z Illinois Sean Casten. W czwartek powiedział kolegom, że komisja powinna zajmować się kwestiami własności mieszkań, oszustw i przekrętów, a także podejściem prezydenta Trumpa do zwalczania przestępstw w sferze finansów i biznesu.

Proponowany program

Waters obiecała kontynuować prace w oparciu o ponadpartyjną ustawę mieszkaniową, która weszła w życie latem, nasilić walkę z ukrytymi opłatami oraz zapewnić stałe i niezależne finansowanie Biura Ochrony Finansowej Konsumentów. Jest to niezależny organ w strukturze Systemu Rezerwy Federalnej; według The Hill administracja Trumpa próbowała go zlikwidować.

W kwestii sektora kryptowalut Waters zapowiedziała zamiar przeciwdziałania temu, co nazwała kryptowalutową korupcją rodziny Trumpów, a jednocześnie wprowadzenia surowych, lecz sprawiedliwych zasad dla legalnych projektów kryptowalutowych. Zaproponowała również zmianę nazwy komisji na Komisję ds. Mieszkalnictwa i Usług Finansowych, a także utworzenie trzech nowych stanowisk: przedstawiciela komisji dla młodszych członków, przedstawiciela pierwszej kadencji oraz przedstawiciela komisji ds. komunikacji.

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