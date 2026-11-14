NASA w USA poinformowała, że sonda kosmiczna Voyager 1 ma osiągnąć odległość jednej doby świetlnej od Ziemi — około 26 mld km. Jak pisze Channel NewsAsia, według obliczeń amerykańskiej agencji kosmicznej miało to nastąpić w środę o godz. 5:16 czasu wschodniego USA, czyli o godz. 10:16 czasu Greenwich.

Doba świetlna to odległość, którą światło pokonuje w ciągu 24 godzin. Voyager 1 porusza się w przestrzeni kosmicznej z prędkością prawie 61 tys. km/h i jest najdalszym od Ziemi obiektem stworzonym przez ludzkość. Astrofizyk Alan Cummings z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego nazwał to wydarzenie inżynieryjnym kamieniem milowym, który świadczy o trwałości sondy i możliwości utrzymywania z nią łączności na takiej odległości.

Misja od 1977 roku

Voyager 1 wystrzelono 5 września 1977 roku z Cape Canaveral na Florydzie — 16 dni po starcie jego bliźniaczej sondy Voyager 2. W ciągu kilku miesięcy po starcie wyprzedził on Voyagera 2. Podczas badania zewnętrznych planet Układu Słonecznego Voyager 1 przekazał nowe dane o Jowiszu, Saturnie i ich księżycach.

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W szczególności sonda odkryła cienki pierścień Jowisza oraz dwa wcześniej nieodnotowane księżyce tej planety — Tebę i Metydę. W pobliżu Saturna odkryła pięć nowych księżyców oraz pierścień G.

Badanie przestrzeni międzygwiezdnej

W 2012 roku Voyager 1 przekroczył zewnętrzną granicę heliosfery — ochronnej bańki cząstek i pól magnetycznych tworzonej przez Słońce — i znalazł się w przestrzeni międzygwiezdnej. Tam nadal gromadził dane i jako pierwszy przekazał informacje o widmach energetycznych galaktycznych promieni kosmicznych przy niskich energiach.

Voyager 2, który przeleciał obok Urana i Neptuna, wszedł w przestrzeń międzygwiezdną w 2018 roku. Według oceny Cummingsa ma on osiągnąć odległość jednej doby świetlnej od Ziemi w listopadzie 2035 roku. Obie sondy niosą pozłacane miedziane dyski z obrazami, dźwiękami, muzyką, pozdrowieniami w 55 językach oraz instrukcjami określania położenia Ziemi.

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