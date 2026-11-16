Sonda kosmiczna NASA Voyager 1 oddaliła się od Ziemi o jeden dzień świetlny — około 26 mld kilometrów. Jest to pierwszy stworzony przez człowieka obiekt, który pokonał taką odległość od planety, informuje Deutsche Welle.

Dzień świetlny to odległość, jaką światło pokonuje w ciągu 24 godzin. Voyager 1 potrzebował na to 49 lat, dwóch miesięcy i 11 dni od startu w 1977 roku. Sonda porusza się z prędkością około 61 tys. km/h.

Łączność z Ziemią

Z powodu odległości wymiana sygnałów z Voyagerem 1 zajmuje około dwóch dni: zespół wysyła wiadomość, a odpowiedź sondy wraca dwa dni później. Kierowniczka projektu misji w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA Suzanne Dodd zaznaczyła, że na taką wymianę trzeba czekać dwa dni.

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Menedżer misji Karim Badaruddin oświadczył, że sonda nadal działa i przesyła dane z obszaru kosmosu, którego nie zbadał żaden inny stworzony przez człowieka statek kosmiczny.

Podróż w przestrzeni międzygwiezdnej

Voyager 1 wykorzystał manewr grawitacyjny w pobliżu Jowisza i Saturna: przeleciał blisko planet, przyspieszył pod wpływem ich grawitacji i kontynuował lot. W 1990 roku sonda, znajdując się poza orbitą Neptuna, wykonała jedyny portret Układu Słonecznego z zewnątrz uzyskany przez statek kosmiczny.

W 2012 roku Voyager 1 stał się pierwszym stworzonym przez człowieka obiektem, który dotarł do przestrzeni międzygwiezdnej. Za około 40 tys. lat, gdy jego plutonowe źródło energii przestanie działać, sonda ma przelecieć obok gwiazdy Gliese 445. Według szacunków publikacji Voyager 1 będzie leciał jeszcze około 18 tys. lat, aby osiągnąć odległość jednego roku świetlnego od Ziemi.

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