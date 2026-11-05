Sonda NASA Voyager 1, znajdująca się w przestrzeni międzygwiezdnej, samodzielnie odzyskała łączność z Ziemią po niemal 48-godzinnej przerwie. Sygnał z sondy nie docierał 18 i 19 października, jednak 20 października ponownie się pojawił, informuje Space.com.

Inżynierowie ustalają przyczynę

W Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA poinformowano, że specjaliści nadal ustalają przyczynę utraty łączności. Według wstępnej oceny JPL Voyager 1 mógł przejść w swego rodzaju tryb bezpieczny. Zespół ustalił również, że jedna z grup silników manewrowych wyłączyła się, po czym automatycznie uruchomiły się zapasowe. Takie przełączenie przewidziano w programie sondy na wypadek, gdy pokładowe komputery wykryją problem z aktywnymi silnikami.

Kierownik misji Voyager w JPL Karim Badaruddin zaznaczył, że zespół po raz pierwszy zaobserwował takie zachowanie sondy. Podkreślił również, że na obecnym etapie misji inżynierowie muszą być gotowi na nieprzewidziane sytuacje.

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Prawie dzień świetlny od Ziemi

Voyager 1 zbliża się do odległości jednego dnia świetlnego od Ziemi: zespół potrzebuje niemal doby, aby wysłać polecenie do sondy, a odpowiedź dociera po kolejnej mniej więcej dobie. Oczekuje się, że 18 listopada będzie znajdował się w odległości 25,89 mld kilometrów od Ziemi.

Voyager 1 i Voyager 2 wystrzelono w 1977 roku w celu badania planet Układu Słonecznego. Obie sondy działają obecnie w przestrzeni międzygwiezdnej, jednak ich plutonowe źródła energii stopniowo tracą moc. Na początku września inżynierowie wyłączyli na Voyagerze 1 trzy urządzenia i zastąpili je trzema mniej energochłonnymi alternatywami, aby przedłużyć działanie instrumentów naukowych.

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