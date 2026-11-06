Polski tenisista Hubert Hurkacz po raz pierwszy pokonał Novaka Djokovicia na turnieju w chińskim Szanghaju, przerywając serię ośmiu porażek w meczach z Serbem. Były trener Piotr Woźniacki powiązał poprawę wyników 28-letniego tenisisty ze zmianami w taktyce i odnowieniem zespołu, informuje Interia Sport.

Powrót do top 30

Według publikacji Hurkacz ponownie został najwyżej notowanym polskim tenisistą w grze pojedynczej i w ostatnich miesiącach wrócił do czołowej trzydziestki światowego rankingu. Najlepszym wynikiem w jego karierze było szóste miejsce w rankingu.

Woźniacki zaznaczył, że Hurkacz zbliża się do optymalnej formy po długotrwałej kontuzji. Jego zdaniem tenisista częściej wykorzystuje forhend, a także utrzymuje wysoką skuteczność pierwszego serwisu. Ekspert dodał, że Polak przegrywa mecze minimalną różnicą, w tym w tie-breakach, i już zbliża się do top 10.

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Zmiany w zespole

Woźniacki zwrócił również uwagę na istotne odnowienie zespołu Hurkacza. Według niego tenisista całkowicie zmienił sztab, a głównym trenerem pozostaje Gilles Cervara.

Były trener uważa, że nowy skład zespołu może pozytywnie wpływać na nastawienie zawodnika do pracy. Jednocześnie podkreślił, że kluczowymi czynnikami dla Hurkacza będą zdrowie oraz możliwość pełnego przygotowania się do następnego sezonu.

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