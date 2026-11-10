W Australii pewność gospodarstw domowych posiadających kredyty hipoteczne spadła do najniższego poziomu od rozpoczęcia obserwacji w 1994 roku. Indeks nastrojów konsumenckich Westpac obniżył się w listopadzie do czteroletniego minimum w związku z pogorszeniem oczekiwań dotyczących najbliższych perspektyw gospodarki, podaje The Guardian.

Nastroje gospodarstw domowych

Szef prognoz ekonomicznych Westpac Matthew Hassan zaznaczył, że nastroje gospodarstw domowych były ostatnio tak słabe w 2022 roku. Wówczas inflacja w kraju zbliżała się do 8%, a Bank Rezerw Australii podniósł koszt pożyczek o 4 punkty procentowe w ciągu poprzedniego roku.

Według Hassana podobnie niskie odczyty odnotowywano wcześniej na początku pandemii COVID-19, podczas światowego kryzysu finansowego, a także w okresach recesji na początku lat 90. i 80. XX wieku. Oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy stały się najgorsze od sierpnia 2020 roku.

Ekonomista powiązał obecne nastroje z poczuciem bezradności. Jego zdaniem jest ono wzmacniane przez czynniki, które w dużej mierze pozostają poza kontrolą gospodarstw domowych i władz, w tym rosnące ceny paliw.

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Stopy i budżet

Prezes Banku Rezerw Australii Michele Bullock tydzień przed publikacją badania stwierdziła, że przyszły rok może przypominać recesję z powodu utrzymującej się presji kosztów życia i słabego wzrostu gospodarczego. Po pięciu podwyżkach stóp w tym roku niemal trzy czwarte uczestników badania oczekuje kolejnej podwyżki w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jednocześnie rynki finansowe zaczęły uwzględniać możliwość obniżki stóp od połowy przyszłego roku. Według ANZ prawdopodobieństwo takiego kroku do sierpnia przyszłego roku przekraczało 50%, a obniżka stopy do 4,6% była w pełni wyceniana przez rynki na grudzień 2027 roku. Inwestorzy również rewidują oczekiwania po spadku ceny ropy Brent o około 20% — z niemal 118 dolarów za baryłkę pod koniec października do mniej niż 94 dolarów.

Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że pracuje ze skarbnikiem Jimem Chalmersem nad nadchodzącą śródroczną aktualizacją budżetu. Jak stwierdził, dokument będzie przewidywał cięcia wydatków rządowych w obliczu presji na ograniczenie inflacji.

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