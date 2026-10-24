Na okupowanym Zachodnim Brzegu, w Palestynie, Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP) we wrześniu zmniejszył o 50% liczbę osób otrzymujących pomoc żywnościową. Decyzję wyjaśniono krytycznym brakiem finansowania po zmniejszeniu wpłat międzynarodowych darczyńców, informuje Al Jazeera.

Według WFP około 900 tys. mieszkańców Zachodniego Brzegu zmaga się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Organizacja zaznaczyła, że potrzeby żywnościowe od 2023 roku wzrosły ponad dwukrotnie. Niektóre rodziny przestały otrzymywać pomoc jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem ograniczenia programu.

Rodziny bez wsparcia

75-letnia Fawza Awad została zmuszona do opuszczenia obozu dla uchodźców w Tulkarm po izraelskiej operacji wojskowej w styczniu 2025 roku. Powiedziała, że jej rodzina nie otrzymuje pomocy od pięciu miesięcy i mieszka w niedokończonym domu jej córki wraz z synem, jego żoną i dzieckiem.

Według Awad izraelskie wojsko całkowicie zniszczyło jej dom w obozie, a jej synowie, którzy wcześniej pracowali w Izraelu, obecnie nie mają pracy. Jeden z synów Awad przebywa w izraelskim areszcie od 2024 roku.

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W szkole Al-Muwahhad na przedmieściach Tulkarm przebywa ponad tysiąc osób przesiedlonych z obozów Tulkarm i Nur Szams. Rabab Qasim, jej mąż Talib Abu-Sarria oraz troje ich dzieci mieszkają w pokoju o powierzchni około 30 metrów kwadratowych. Jak twierdzą, od trzech miesięcy nie otrzymali żadnej pomocy.

Spadek dochodów

Według najnowszej kwartalnej analizy WFP 76% palestyńskich gospodarstw domowych na Zachodnim Brzegu doświadczyło znacznego spadku dochodów. Dwanaście procent ludności ma niewystarczający poziom spożycia żywności, a jedna trzecia gospodarstw domowych nie może sobie pozwolić na zdrową dietę. Najbardziej ucierpiały obszary wiejskie i gubernatorstwa południowej części Zachodniego Brzegu.

Mimo ograniczeń WFP wraz z partnerami nadal wspiera 200 tys. Palestyńczyków poprzez transfery gotówkowe, bony, żywność, programy zapewnienia środków do życia i usługi żywieniowe. Jednocześnie organizacja oświadczyła, że nie ma zasobów, aby pokryć potrzeby wszystkich rodzin wymagających pomocy.

Ekonomista i obrońca praw człowieka Ubay Aboudi powiązał kryzys humanitarny również z trudnościami finansowymi Autonomii Palestyńskiej oraz bezrobociem wśród Palestyńczyków, którzy wcześniej pracowali w Izraelu i izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu. Jego zdaniem pomocy żywnościowej potrzebuje około pół miliona palestyńskich rodzin.

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