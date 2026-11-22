Randomizowane badanie kontrolowane w Indiach wykazało, że ćwiczenia mięśni core mogą wzmocnić efekt standardowej rehabilitacji u osób z łagodną i umiarkowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Uczestnicy, którzy łączyli zwykłe ćwiczenia na kolano z treningiem mięśni brzucha i tułowia, osiągnęli lepsze wyniki w testach fizycznych i zgłaszali mniejszy ból podczas ruchu.

Jak podaje ScienceAlert, w badaniu uczestniczyło 100 osób w wieku od 40 do 80 lat. Zostały one losowo podzielone na dwie grupy: około połowa przeszła tradycyjny 12-tygodniowy program rehabilitacji skoncentrowany na kolanie, a druga grupa dodatkowo wykonywała ćwiczenia mięśni core.

Jak przebiegała rehabilitacja

Uczestnicy grupy objętej standardowym programem przez pierwsze cztery tygodnie ćwiczyli pod nadzorem trzy razy w tygodniu po 45 minut. Program obejmował stopniowe wzmacnianie mięśni, ćwiczenia zakresu ruchu oraz ćwiczenia funkcjonalne, w tym unoszenie wyprostowanej nogi i trening mięśnia czworogłowego uda. Przez kolejne osiem tygodni kontynuowali te ćwiczenia w domu.

Program drugiej grupy łączył zwykłe ćwiczenia na kolano ze stopniowymi ćwiczeniami mięśni core. Obejmowały one napinanie mięśni brzucha, mostki pośladkowe, deskę na przedramionach, unoszenie rąk w pozycji leżącej, dotykanie pięt oraz naprzemienne ruchy rąk i nóg.

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Wyniki badania

Po 12 tygodniach w obu grupach istotnie zmniejszył się ból w spoczynku. Jednocześnie uczestnicy, którzy dodatkowo trenowali mięśnie core, odnotowali wyraźniejszą poprawę funkcji fizycznej, mniejszy ból podczas poruszania się oraz lepsze wskaźniki jakości życia.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Scientific Reports nie ustalili dokładnego mechanizmu tego efektu. Przypuszczają, że lepsza kontrola postawy i stabilizacja tułowia podczas ruchów mogą zmniejszać obciążenie kończyn dolnych. Badacze zaznaczyli również, że wzmacnianie mięśni brzucha nie zatrzymuje degeneracji chrząstki.

W materiale wspomniano także o innych niewielkich badaniach randomizowanych, w tym z udziałem 48 pacjentów w Pakistanie, które również wykazały lepsze rezultaty po połączeniu ćwiczeń stabilizacji mięśni core ze zwykłymi ćwiczeniami na kolano.

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