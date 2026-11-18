W Berlinie badanie kliniczne z udziałem dorosłych z zaburzeniem depresyjnym wykazało, że 12 tygodni regularnych treningów fizycznych przed kursem terapii poznawczo-behawioralnej wiązało się z poprawą pamięci i zdolności uczenia się podczas psychoterapii. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na randomizowane badanie kontrolowane opublikowane w czasopiśmie Mental Health and Physical Activity.

Jak przeprowadzono badanie

Na początku badania wzięło w nim udział 120 dorosłych ze zdiagnozowanym zaburzeniem depresyjnym, a wszystkie etapy protokołu ukończyło 74 uczestników. Najpierw ochotnicy przez 12 tygodni podejmowali aktywność fizyczną albo nie wykonywali ćwiczeń, po czym wszyscy przeszli 12 tygodni terapii poznawczo-behawioralnej.

Uczestników podzielono na trzy grupy. Pierwsza wykonywała bardziej intensywne ćwiczenia — jazdę na rowerze, bieganie i trening aerobowy — z obciążeniem od 55% do 80% maksymalnej częstości akcji serca. Druga grupa zajmowała się chodzeniem, lekką jazdą na rowerze i rozciąganiem z obciążeniem od 20% do 30% maksymalnej częstości akcji serca. Trzecia grupa na początkowym etapie nie odbywała treningów fizycznych.

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Zmiany sprawności fizycznej i testów poznawczych

Najintensywniejsze treningi przyniosły największy wzrost wydolności krążeniowo-oddechowej. W tej grupie odnotowano również najwyraźniejszą poprawę szybkości przetwarzania informacji i uwagi wzrokowej. Jednocześnie w specjalistycznych testach pamięci nie stwierdzono znaczących różnic między dwiema grupami aktywności fizycznej.

Autorzy powiązali zmiany poznawcze, które ujawniły się głównie podczas fazy psychoterapii, z poprawą sprawności fizycznej oraz zmianami poziomu insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 — hormonu IGF-1. W badaniu zaznaczono, że czynnik ten ma znaczenie dla ochrony komórek nerwowych i tworzenia nowych neuronów. Naukowcy oceniali wskaźniki fizyczne, parametry krwi oraz wyniki testów neurokognitywnych, w tym pamięci roboczej i uczenia się werbalnego.

Pierwszy autor pracy, Andre de Oliveira Verneck, oświadczył, że aktywność fizyczna nie wzmacniała bezpośrednio wszystkich efektów terapii, lecz mogła tworzyć biologiczne przesłanki do poprawy niektórych funkcji poznawczych. Część kliniczną badania przeprowadzono przy wsparciu Niemieckiej Fundacji Badawczej oraz Fundacji Badań nad Depresją Dalla Vecchia.

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