Siły Powietrzne Ghany otrzymały dalekodystansowy biznesowy odrzutowiec Dassault Falcon 6X przeznaczony do transportu władz kraju. Samolot przyleciał na międzynarodowe lotnisko w Akrze 16 listopada 2026 roku, informuje AeroTime.

Nowy samolot został powitany na lotnisku salutem wodnym. W ceremonii uczestniczyli minister obrony Kenneth Gilbert Adjei, ambasador Francji w Ghanie Diarra Dime-Labille oraz przedstawiciele najwyższego dowództwa wojskowego kraju.

Kontrakt o wartości ponad 60 mln dolarów

4 grudnia 2025 roku parlament Ghany zatwierdził umowę z Dassault Aviation na zakup jednego Falcona 6X o wartości 60,68 mln dolarów. Tego samego dnia deputowani poparli odrębny kontrakt z Airbus Helicopters o wartości 125,97 mln euro na dostawę jednego H160 i trzech śmigłowców H175.

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Przewodniczący parlamentarnej Komisji Obrony i Spraw Wewnętrznych James Agalga oświadczył, że Siły Powietrzne nie mogą już polegać na przestarzałych śmigłowcach Mi-17 i samolocie Falcon 900EX. Według oceny komisji eksploatacja nowej floty przez 15 lat będzie kosztować o 30–40% mniej niż utrzymanie samolotów i śmigłowców, które ma ona zastąpić.

Modernizacja floty

Program odnowy floty, przewidujący zakup czterech śmigłowców i dwóch samolotów, minister finansów Cassiel Ato Forson przedstawił w oświadczeniu budżetowym na 2026 rok 13 listopada 2025 roku. Wcześniej, 6 sierpnia 2025 roku, w regionie Aszanti rozbił się śmigłowiec Z-9 Sił Powietrznych Ghany: zginęło wszystkich osiem osób na pokładzie, w tym ówczesny minister obrony Edward Omane Boamah.

Falcon 6X ma maksymalny zasięg około 10 186 km, czyli 5 500 mil morskich. Samolot wszedł do służby w listopadzie 2023 roku i jest wyposażony w dwa silniki Pratt & Whitney Canada PW812D.

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