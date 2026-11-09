Siły Powietrzne USA poszukują wykonawców, którzy mogą zaprojektować i zainstalować siatki przeciwdronowe wokół sześciu zadaszonych schronień dla myśliwców F-35A w bazie lotniczej Tyndall na Florydzie. Jak informuje The War Zone, 325. Eskadra Kontraktowa bazy ogłosiła badanie rynku w celu znalezienia wykonawców, jednak zawarcie umowy nie jest jeszcze gwarantowane.

Ochrona sześciu schronień

Każde z sześciu otwartych schronień ma 630 stóp długości, 65 stóp szerokości i 30 stóp wysokości oraz może jednocześnie pomieścić do sześciu F-35A. W bazie Tyndall samoloty są też regularnie rozmieszczane bezpośrednio na płycie lotniska, w tym podczas ćwiczeń Checkered Flag.

Zgodnie z warunkami ogłoszenia siatki po północnej i południowej stronie schronień muszą dać się szybko i łatwo odsuwać, aby nie utrudniać zwykłego wjazdu i wyjazdu samolotów. Wymagana jest od nich wytrzymałość na rozciąganie wynosząca co najmniej 200 funtów oraz rozmiar oczek nie większy niż trzy cale.

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Wymagania dotyczące siatek

Konstrukcja ma zatrzymywać małe drony grupy 1 i zachowywać integralność siatki. W Stanach Zjednoczonych do tej kategorii należą aparaty o maksymalnej masie startowej do 20 funtów, wysokości lotu do 1200 stóp i prędkości do 100 węzłów. Mogą to być między innymi quadcoptery, w tym modele komercyjne przystosowane do rażenia celów.

Siatki muszą być odporne na promieniowanie ultrafioletowe i wilgoć, wytrzymywać temperaturę do 400 stopni Fahrenheita oraz spełniać wymagania hrabstwa Miami-Dade dotyczące obciążeń wiatrem. Preferowane są materiały z poliestru lub nylonu. Potencjalni wykonawcy mogą składać szczegóły swoich propozycji do 13 listopada.

Inicjatywa jest częścią szerszej dyskusji w Siłach Powietrznych USA na temat fizycznej ochrony infrastruktury lotniczej przed zagrożeniami ze strony bezzałogowców. Szef sztabu Sił Powietrznych gen. Kenneth Wilsbach w lipcu poparł wykorzystanie tanich środków pasywnych, w tym siatek, do ochrony samolotów przed małymi dronami.

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