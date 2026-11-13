Siły Powietrzne USA przyjęły nową tajną koncepcję Force Design 2026, która zastępuje standardy określone w 2024 roku. Dokument ma stać się długoterminową podstawą do identyfikowania problemów operacyjnych, rozwoju zdolności i ustalania priorytetów modernizacji Sił Powietrznych USA, informuje Defense News.

Rzecznik Sił Powietrznych oświadczył, że publiczna wersja Force Design 2026 nie zostanie opublikowana, ponieważ dokument jest tajny. Jednocześnie informacje ujawnione przez służbę wskazują na wzmocnienie roli sensorów, sieci, sztucznej inteligencji i oprogramowania w rozwoju amerykańskich sił powietrznych.

Zmiana priorytetów modernizacji

W październiku 2024 roku Siły Powietrzne ogłosiły, że będą kierować się dokumentem One Force Design, podpisanym przez ówczesnego szefa sztabu gen. Davida Allvina. Nazywano go wytyczną dla planów modernizacji służby.

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One Force Design określał trzy odrębne obszary misji i dzielił zdolności przeciwdziałania systemom bezzałogowym na kategorie obrony krótkiego zasięgu, dalekiego zasięgu i międzykontynentalnej.

Sensory, autonomia oraz dowodzenie i kontrola

Według Sił Powietrznych sensory, sieci i sztuczna inteligencja szybko wpływają na środki obrony powietrznej. Zastępca szefa sztabu ds. modernizacji sił i główny dyrektor ds. modernizacji gen. por. Chris Nimey zaznaczył, że nowe technologie tworzą możliwości, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, ale jednocześnie zagrażają niektórym tradycyjnym sposobom wykorzystania siły powietrznej.

W komunikacie dotyczącym Force Design 2026 wskazano, że przyszłe Siły Powietrzne będą dążyć do zintegrowania autonomii, sensorów, dowodzenia i kontroli oraz samolotów, aby osiągnąć efekt operacyjny. Osobno podkreślono zdolność do synchronicznego działania w środowisku o ograniczonym dostępie. Szef sztabu Sił Powietrznych USA gen. Ken Wilsbach nazwał nową koncepcję fundamentalną zmianą podejścia służby.

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