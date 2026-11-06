W USA badacze ustalili, że korzystanie z gogli wirtualnej rzeczywistości przed planowymi operacjami wiązało się ze spadkiem samoocenianego strachu i dystresu u dzieci, a także z niższymi wartościami częstości akcji serca i ciśnienia tętniczego. News-Medical informuje o tym, powołując się na badanie opublikowane 5 listopada 2026 roku w czasopiśmie PLOS Digital Health.

Badanie z udziałem 80 dzieci

Przez dziewięć miesięcy naukowcy oferowali doświadczenie VR 80 dzieciom w wieku od 6 do 15 lat, które miały przejść planową operację w amerykańskim szpitalu dziecięcym. Wykorzystano do tego gogle Meta Quest oraz specjalnie stworzoną aplikację z dwoma środowiskami: interaktywnym pokojem dziecięcym lub uspokajającą sceną plaży.

Przed sesją i bezpośrednio po niej badacze rejestrowali samoocenę dystresu i strachu, częstość akcji serca oraz ciśnienie tętnicze. Zapytali również dzieci, ich rodziców i pielęgniarki o ich doświadczenia.

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Jak zmieniły się wskaźniki

Mediana wyniku dystresu w skali od 0 do 10 spadła z 3 do 1. Mediana poziomu strachu w skali od 0 do 4 zmniejszyła się z 1 do 0. Po skorzystaniu z wirtualnej rzeczywistości u uczestników odnotowano również niższą częstość akcji serca i niższe ciśnienie tętnicze.

Według autorów lęk przedoperacyjny występuje u około 50–75% dzieci wymagających operacji. Wiąże się go z trudniejszym wprowadzeniem do znieczulenia, bólem pooperacyjnym i dłuższą rekonwalescencją. Do kontrolowania tego stanu często stosuje się sedację farmakologiczną, jednak wiąże się ona z ryzykiem. Wśród metod niefarmakologicznych wcześniej badano zabawę terapeutyczną, muzykoterapię i wirtualną rzeczywistość.

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