We Wrocławiu w Polsce wprowadzane są dodatkowe środki bezpieczeństwa przed otwarciem jarmarku bożonarodzeniowego 20 listopada. Na ulicach miasta ma być więcej patroli policji i straży miejskiej, a w zatłoczonych miejscach zostaną ustawione dodatkowe bariery ochronne. Jak informuje RMF24, decyzję podjęto po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie.

Patrole i bariery

Dodatkowe patrole będą działać nie tylko na wrocławskim Rynku, lecz także w centrach handlowych i innych miejscach masowego gromadzenia się ludzi. Wzmocniona kontrola zostanie również wprowadzona przy wjazdach do centralnej części Starego Miasta, gdzie już ustawiono betonowe bariery.

W mieście znajduje się obecnie prawie 80 betonowych zapór. Władze miasta planują kupić nowe betonowe i mobilne bariery do wykorzystania podczas wydarzeń masowych i zgromadzeń. Mają one być przygotowane przed rozpoczęciem jarmarku bożonarodzeniowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apteczki i ochrona Ostrowa Tumskiego

Wrocław kupi także kilkadziesiąt zestawów do tamowania krwotoków. Planuje się umieścić je w widocznych i dostępnych miejscach podczas jarmarku. Dodatkowe środki zostaną wprowadzone na Ostrowie Tumskim: straż miejska zapewni ochronę wjazdów ze wszystkich stron, w tym od strony ulicy Wyszyńskiego i Mostu Tumskiego.

Policja nazwała te działania prewencyjnymi i zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju i czujność. Według RMF24 podczas sobotniej strzelaniny w Krakowie 24-letni mężczyzna w mundurze wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Mężczyzna został zatrzymany, a później zmarł w szpitalu.

Czytaj nas na