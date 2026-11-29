Światowa Rada Bokserska jest gotowa rozpatrzyć ewentualną petycję Ołeksandra Usyka dotyczącą walki o tytuł w wadze junior ciężkiej ze zwycięzcą pojedynku David Benavidez–Michał Cieślak, który ma odbyć się 5 grudnia w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Informuje o tym Sky Sports, powołując się na prezydenta organizacji Mauricio Sulaimana.

Potencjalny rywal Usyka

Usyk dał do zrozumienia, że przed zakończeniem kariery celuje w walkę z Benavidezem. Ukraiński bokser opublikował animowany film w stylistyce GTA, na końcu którego pokazano jego staredown z Benavidezem.

Usyk był niekwestionowanym mistrzem świata w wadze junior ciężkiej, a później dwukrotnie zostawał niekwestionowanym mistrzem w kategorii ciężkiej. Według publikacji zwakował wszystkie tytuły w wadze ciężkiej i rozważa powrót do swojej pierwotnej kategorii wagowej.

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Stanowisko WBC

Benavidez zmierzy się z Cieślakiem w walce o unifikację tytułów WBC, WBA i WBO w wadze junior ciężkiej. Sulaiman nazwał potencjalny pojedynek Usyka ze zwycięzcą tego starcia interesującym historycznym krokiem.

Jednocześnie posiadacz pasa WBC musi stoczyć obowiązkową obronę przeciwko Jaiowi Opetai. Prezydent rady zaznaczył, że organizacja poważnie rozpatrzy petycję Usyka, jeśli wpłynie, biorąc pod uwagę szczególny związek Ukraińca z wagą junior ciężką.

Mistrz WBC w wadze ciężkiej Agit Kabayel również zasugerował, że powrót Usyka do niższej kategorii wagowej może być dla niego wygodniejszy. Zdaniem niemieckiego boksera w wadze ciężkiej Usyk musi utrzymywać większą masę podczas przygotowań do walk.

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