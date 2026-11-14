W Bangkoku w Tajlandii Global Anti-Scam Alliance (GASA) oświadczył, że straty z powodu oszustw w Azji w ciągu ostatnich 12 miesięcy szacowane są na 136,5 mld dolarów. Jak podaje Channel NewsAsia, organizacja wezwała do wzmocnienia współpracy międzynarodowej, ponieważ sieci oszustów działają ponad granicami i coraz aktywniej wykorzystują sztuczną inteligencję.

Skala oszustw

W raporcie GASA, przygotowanym wspólnie z firmą technologiczną Gogolook, ankietowano 17 460 dorosłych na 13 azjatyckich rynkach, w tym w Singapurze, Malezji, Tajlandii, Indonezji, Chinach i Indiach. Z jego danych wynika, że 71% respondentów zetknęło się z próbą oszustwa w ciągu roku.

Choć 66% respondentów było przekonanych, że potrafi rozpoznać schemat oszustwa, 62% osób, które się z nim zetknęły, weszło w interakcję z oszustami. Pieniądze straciło 26% uczestników, którzy weszli w interakcję z takimi schematami. Ponadto 51% osób, które poniosły straty finansowe, poinformowało, że padło ofiarą więcej niż raz.

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SI i rozmowy telefoniczne

Dyrektor zarządzający GASA Jorij Abraham powiedział, że rozwój SI sprawia, iż e-maile i wiadomości phishingowe stają się bardziej przekonujące, a także umożliwia automatyzację całego procesu oszustwa — od wyszukiwania potencjalnych ofiar i tworzenia spersonalizowanych wiadomości po prowadzenie rozmów i kierowanie na fałszywe strony internetowe. Powołał się na badanie, według którego generowane przez SI e-maile phishingowe i wiadomości tekstowe są około pięć razy skuteczniejsze niż te pisane przez samych oszustów.

Najczęstszym kanałem kontaktu pozostają rozmowy telefoniczne: zetknęło się z nimi 56% respondentów. Następne są wiadomości tekstowe — 50%, a także komunikatory — 40%. Najczęściej występowały oszustwa związane z zakupami, inwestycjami i zatrudnieniem.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Gogolook Jeff Kuo ostrzegł, że głosy generowane przez SI pozwalają przestępcom podszywać się pod kierowników firm lub krewnych potencjalnych ofiar. Przedstawicielka Meta Reema Amin poinformowała, że firma wzmacnia wykrywanie sieci oszustów i współpracuje z organami ścigania; podczas jednej z niedawnych operacji Meta usunęła 150 tys. kont, a tajska policja aresztowała 21 osób podejrzanych o udział w oszustwach.

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