Analiza danych Global Burden of Disease ze 204 krajów i terytoriów wykazała, że w latach 1990–2023 standaryzowany według wieku wskaźnik utraty zdrowia z powodu dwóch kategorii niezamierzonych zatruć zmniejszył się o 47,5%. Chodzi o zatrucia tlenkiem węgla oraz kategorię innych zatruć, która opiera się głównie na danych dotyczących zatruć pestycydami. Jednocześnie śmiertelność i utrata zdrowia, według modelowanych szacunków, pozostawały wyższe w regionach o niższym poziomie rozwoju społeczno-demograficznego, podaje News-Medical.

Szacunki za 2023 rok

W 2023 roku te dwie kategorie powiązano z około 2,54 mln przypadków zatruć, niemal 70 tys. zgonów i 3,68 mln DALY. DALY to wskaźnik łączący lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci oraz lata przeżyte z niepełnosprawnością.

W ciągu trzech dekad standaryzowane według wieku wskaźniki śmiertelności spadły o około 45%, a częstość nowych przypadków zatruć — o 37%. Zatrucie tlenkiem węgla, do którego w tej klasyfikacji zaliczono także zatrucia innymi gazami, spowodowało szacunkowo 31 tys. zgonów w 2023 roku. Powiązany z nim wskaźnik DALY zmniejszył się o około 58%, a największe obciążenie przypadło na Europę Środkową i Wschodnią oraz Azję Centralną.

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Nierówności regionalne

Kategoria innych zatruć spowodowała około 39 tys. zgonów. Jej szacunki w dużej mierze opierały się na kodach zatruć pestycydami, ale obejmowały także część zgonów przeklasyfikowanych z niespecyficznych kodów diagnostycznych. Najwyższy standaryzowany według wieku poziom DALY w tej grupie badacze oszacowali w Afryce Subsaharyjskiej — na około 90 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w regionach o wysokich dochodach wynosił on około 13.

Szacunkowa śmiertelność przypadków była najniższa w regionach o wysokich dochodach. Najwyższy szacunek dla innych zatruć odnotowano w Afryce Subsaharyjskiej — około 10%, a dla zatruć tlenkiem węgla w Azji Południowej — około 9%.

Autorzy podkreślili, że dane te są modelowanymi szacunkami, a nie bezpośrednim zliczeniem wszystkich przypadków. Zgony i zatrucia nieprowadzące do śmierci modelowano oddzielnie, dlatego różnice między regionami mogą zależeć od jakości ewidencji, ciężkości zatruć, toksyczności substancji oraz dostępu do opieki medycznej. Badanie w dużej mierze nie obejmowało także zatruć lekami, alkoholem i nielegalnymi narkotykami.

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