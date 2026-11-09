W RPA Vusimuzi Matlala, nazywany domniemanym bossem przestępczym, jest oczekiwany wśród świadków podczas publicznych przesłuchań Komisji Madlangi w poniedziałek i wtorek. Komisja wznowi publiczne przesłuchania, informuje TimesLIVE.

Śledztwo komisji

Komisja Madlangi bada przestępczość, ingerencję polityczną oraz korupcję w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Od 5 października wysłuchała kilku świadków przy drzwiach zamkniętych z powodu toczących się śledztw i poufnego charakteru materiałów.

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Zaplanowani świadkowie

W kolejnych tygodniach komisja ma również wysłuchać świadków wezwanych na podstawie nakazów sądowych. Wśród nich są zawieszony minister policji Senzo Mchunu, komisarz policji prowincji KwaZulu-Natal generał porucznik Nhlanhla Mkhwanazi oraz szef wywiadu kryminalnego generał porucznik Dumisani Khumalo.

Końcowy raport komisji ma zostać przekazany prezydentowi RPA Cyrilowi Ramaphosie do 25 stycznia 2027 roku.

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