PKB Łotwy w drugim kwartale 2026 roku wzrósł o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co stanowi najszybsze tempo wzrostu gospodarczego kraju od czterech lat. Wskaźnik był niemal trzykrotnie wyższy od średniego tempa w strefie euro, które wyniosło 1,2%. Łotwa znalazła się również wśród sześciu najbardziej dynamicznych gospodarek UE, informuje Baltic News Network, powołując się na analizę Citadele Bank.

Citadele Bank podniósł prognozę wzrostu łotewskiego PKB w 2026 roku z 1,8% do 2,2%. Na 2027 rok bank oczekuje wzrostu gospodarki o 2,3%.

Przemysł i handel wspierają wzrost

Jednym z głównych czynników ożywienia był przemysł: w sierpniu jego produkcja osiągnęła rekordowy poziom. Zgodnie z trendem sześciomiesięcznym produkcja wzrosła o 6,4% rok do roku. Największą dynamikę odnotowano w produkcji gotowych wyrobów metalowych — 22%, w przemyśle chemicznym i elektronice — po 20%, a także w produkcji maszyn — 14%.

Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem paliw osiągnęła najwyższy poziom od 18,5 roku. W sierpniu trend sześciomiesięczny wykazał wzrost o 4,1% rok do roku. Sprzedaż internetowa oraz sprzedaż w kategoriach artykułów sportowych i zabawek wzrosła o 11%, a mebli i tekstyliów domowych — o 7%.

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Budownictwo i koszty energii pozostają ryzykami

Jednocześnie ożywienie gospodarcze jest nierównomierne. W drugim kwartale wolumen rozpoczętych inwestycji budowlanych zmniejszył się o 29% rok do roku, przede wszystkim w segmencie obiektów niemieszkalnych. Liczba rozpoczętych projektów budynków wielomieszkaniowych wzrosła natomiast o 39%.

Główny ekonomista Citadele Bank Kārlis Purgailis zaznaczył, że spowolnienie uruchamiania nowych obiektów przemysłowych i komercyjnych może wpłynąć na aktywność budowlaną w 2027 roku. Wśród innych zagrożeń dla dalszego wzrostu wymienił wysokie ceny energii, koszty finansowania oraz wahania popytu zewnętrznego.

Bank oczekuje również, że inflacja na Łotwie spadnie z prognozowanych 3,6% w 2026 roku do 3,3% w 2027 roku. We wrześniu inflacja wyniosła 3%, podczas gdy koszty pracy w drugim kwartale wzrosły o 4,1%.

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