W Rosji, państwie-agresorze, produkt krajowy brutto wzrósł w trzecim kwartale 2026 roku o 1% w ujęciu rocznym. To mniej niż w drugim kwartale, gdy gospodarka zwiększyła się o 1,3%, informuje Anadolu Agency, powołując się na wstępną ocenę Rosstatu.

Wskaźnik przekroczył ocenę ministerstwa

W pierwszym kwartale 2026 roku rosyjska gospodarka, według przytoczonych danych, skurczyła się o 0,2%. Wynik za lipiec-wrzesień odpowiadał prognozie Banku Centralnego Rosji na poziomie 1%, ale okazał się wyższy od oceny rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, które oczekiwało wzrostu o 0,6%.

Ministerstwo oszacowało wzrost PKB za dziewięć miesięcy roku, od stycznia do września, na 0,8%. Zaznaczyło, że wzrost w przemyśle przetwórczym zapewniły przemysł maszynowy i metalurgia.

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Co wpłynęło na wskaźniki

Wzrostowi sprzyjał popyt wewnętrzny. Przewozy towarowe wzrosły o 2,7%, produkcja w przemyśle przetwórczym o 2,5%, a budownictwo o 2%. Wzrosły także wskaźniki handlu detalicznego i gastronomii.

Jednocześnie w rolnictwie odnotowano spadek o 3,9%, przewozy pasażerskie zmniejszyły się o 3%, wydobycie kopalin o 2,7%, a handel hurtowy spadł o 0,7%. Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego dopuściło, że według wyników 2026 roku wzrost może nieznacznie przekroczyć oficjalną prognozę na poziomie 0,6%; na lata 2027 i 2028 prognozuje odpowiednio 1,4% i 1,9%.

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