Według Romania Insider, produkt krajowy brutto Rumunii w trzecim kwartale 2026 roku wzrósł o 2,1% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Obliczenie uwzględnia wahania sezonowe i opiera się na szybkim szacunku Narodowego Instytutu Statystyki, opublikowanym w piątek, 13 listopada.

Szybki szacunek

Szybki szacunek zapewnia оперативny obraz stanu gospodarki, zauważa publikacja. Odzwierciedla dynamikę PKB za trzeci kwartał w porównaniu z poprzednim okresem trzymiesięcznym.

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Wyniki za dziewięć miesięcy

Wzrost kwartalny nie zrekompensował słabych wyników na początku roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku gospodarka Rumunii skurczyła się o 0,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Tak więc wskaźnik za trzeci kwartał porównuje się z poprzednimi trzema miesiącami, natomiast wynik za dziewięć miesięcy — z odpowiadającym mu okresem ubiegłego roku.

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