Naukowcy z Paris Brain Institute ustalili na modelu szczurzym, że interakcja między aktywnością mózgu i serca może przewidywać przeżycie zwierząt po resuscytacji w warunkach ciężkiego niedoboru tlenu. Pracę Diega Candii-Rivery, Sofii Carrion-Falgueras i ich współpracowników opublikowano w czasopiśmie eNeuro.

Zmiany po niedoborze tlenu

Jak informuje News-Medical, po stanie zbliżonym do śmierci z powodu niedoboru tlenu aktywność mózgowa szczurów była głównie zahamowana, podczas gdy zmienność rytmu serca pozostawała wysoka. Naukowcy sprawdzali, czy wskaźniki interakcji mózgu i serca w modelu znacznej utraty tlenu mogą przewidywać przeżycie po resuscytacji.

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Sygnały związane z przeżyciem

Według badaczy aktywność serca powiązana z aktywnością kory somatosensorycznej i hipokampa dokładnie przewidywała przeżycie szczurów. Autorzy uważają, że wykryte interakcje między mózgiem a sercem są związane z odpornością organizmu po epizodzie zbliżonym do śmierci.

Zespół ma nadzieję, że wyniki staną się podstawą dalszych badań z udziałem ludzi. Takie prace mogą pomóc w poszukiwaniu wskaźników do oceny wyników powrotu pacjentów do zdrowia po anoksji.

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