Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii stwierdzili związek między używaniem tytoniu lub e-papierosów przez dorosłych w gospodarstwie domowym a używaniem przez nastolatków produktów nikotynowych, alkoholu, marihuany i innych substancji. Najwyższe wskaźniki odnotowano w rodzinach, w których wyroby tytoniowe lub e-papierosy stosowali zarówno rodzice lub opiekunowie, jak i inna osoba dorosła w domu, podaje News-Medical.

Dane ponad 60 tysięcy nastolatków

Naukowcy przeanalizowali dane 60 069 nastolatków, zebrane podczas rutynowych wizyt w sieci placówek medycznych Szpitala Dziecięcego w Filadelfii od stycznia 2025 roku do maja 2026 roku. Połączyli odpowiedzi rodziców i opiekunów na pytania dotyczące używania tytoniu z poufnymi ankietami wypełnianymi przez samych nastolatków.

Produkty tytoniowe lub nikotynowe stosowało 23,5% nastolatków, jeśli takich produktów używali zarówno rodzice lub opiekunowie, jak i inna osoba dorosła w domu. Wskaźnik wynosił 13,5%, gdy używał ich wyłącznie rodzic, matka, ojciec lub opiekun, oraz 11,8% — gdy wyłącznie inna osoba dorosła. W gospodarstwach domowych, w których żaden dorosły nie używał tytoniu ani e-papierosów, wskaźnik ten wynosił 2%.

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Wyniki badań przesiewowych

Podobną prawidłowość badacze zaobserwowali w odniesieniu do alkoholu, marihuany i innych substancji. Po uwzględnieniu wieku, płci, statusu ubezpieczeniowego i możliwości dostępnych w okolicy zamieszkania nastolatkowie z domów, w których produkty nikotynowe stosowali rodzice lub opiekunowie oraz inna osoba dorosła, mieli niemal 15 razy większe szanse na dodatni wynik badania przesiewowego wskazujący na używanie substancji wysokiego ryzyka niż ich rówieśnicy z domów bez takiego używania.

Osobno badanie wykazało, że jeśli produktów nikotynowych używał tylko rodzic lub opiekun, nastolatkowie, których rodzice korzystali wyłącznie z e-papierosów, mieli 5,6 razy większe szanse na używanie produktów tytoniowych lub nikotynowych. W przypadku nastolatków, których rodzice wyłącznie palili, wskaźnik ten był 2,6 razy wyższy w porównaniu z gospodarstwami domowymi bez używania takich produktów.

Autorzy podkreślili, że badanie rejestrowało dane w jednym punkcie czasowym, dlatego nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Na wyniki mogły również wpływać wspólne czynniki rodzinne, społeczne i środowiskowe. Pracę opublikowano w czasopiśmie Pediatrics.

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