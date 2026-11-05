Palestyńska agencja WAFA poinformowała, że izraelscy okupanci zajęli osiem palestyńskich domów we wsi Al-Duyuk al-Tahta, na zachód od Jerycha na okupowanym Zachodnim Brzegu. Donosi Anadolu Agency.

Oświadczenie w sprawie zajęcia domów

Według WAFA, które powołało się na źródła w służbach bezpieczeństwa, okupanci przybyli do wsi wraz z rodzinami, wyłamali drzwi i zajęli domy, gdy ich właścicieli nie było w domu.

Później tego samego dnia izraelskie wojska wkroczyły do Jerycha i jego obozów dla uchodźców oraz przejechały ulicami pojazdami wojskowymi, podała agencja. WAFA twierdzi również, że przypadki wtargnięć do domów i ich zajmowania w Al-Duyuk al-Tahta zdarzały się już wcześniej w związku z rozbudową osiedli w tym rejonie.

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Uznanie ziemi za własność państwową

Wcześniej Palestyńska Komisja ds. Oporu wobec Muru i Osiedli oświadczyła, że Izrael skonfiskował 2536,44 dunama ziemi, czyli niemal 627 akrów, w trzech wsiach na północny zachód od Ramallah, uznając te działki za ziemię państwową.

Według komisji decyzja podjęta we wtorek dotyczy ziem w Beitillu, Al-Mazraa al-Qibliya i Deir Ammar w pobliżu osiedla Kerem Re'im. Komisja ostrzegła, że może to umożliwić izraelskim władzom przeznaczenie ziemi na rozbudowę osiedli, zagrażając gruntom rolnym i ograniczając możliwości rozwoju wsi.

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