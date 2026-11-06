W Stanach Zjednoczonych globalna wyprzedaż akcji, na czele z sektorem technologicznym, zniwelowała tegoroczne zyski wielu funduszy hedgingowych i zmusiła część zarządzających do ograniczania ryzyka oraz redukcji zespołów. Nowojorski fundusz hedgingowy Walleye Capital o wielu strategiach i aktywach wynoszących 17 mld dolarów poinformował o zamiarze ograniczenia wewnętrznego działu inwestycji akcyjnych long-short oraz znacznej części zespołu pracującego przy akcjach.

Decyzja Walleye Capital

Channel NewsAsia informuje, powołując się na Reuters. W liście do inwestorów, z którym zapoznała się agencja, fundusz wskazał, że ponownie przeanalizował każdy aspekt swojej działalności po najgorszym miesiącu od marca 2020 roku. Walleye Capital planuje również zwrócić część kapitału.

Według uczestników rynku kilka dużych platform funduszy hedgingowych z wieloma zarządzającymi już w ostatnich tygodniach zmniejszyło dźwignię finansową i zwolniło zespoły osiągające stratne wyniki. Oczekują oni kolejnych redukcji, jeśli spadki na rynkach będą trwały.

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Straty funduszy hedgingowych

Według szacunków Goldman Sachs fundusze long-short, inwestujące głównie w spółki technologiczne, straciły w ciągu jednego dnia ponad 4%. Ich stopa zwrotu od początku roku spadła w przybliżeniu do zera, choć w czerwcu osiągnęła szczyt na poziomie 24%, przed wyprzedażą akcji związanych z sektorem sztucznej inteligencji.

Globalni fundamentalni zarządzający strategiami long-short stracili w czwartek średnio 1,3%, a zarządzający strategiami wielostratyjnymi — 1,4%, podał Goldman Sachs. Indeks Nasdaq 100, obejmujący duże spółki technologiczne, spadł w październiku o 6,6% — był to największy miesięczny spadek od 18 miesięcy. JPMorgan oszacował straty globalnych funduszy hedgingowych za październik na 3%.

Firma badawcza PivotalPath ostrzegła przed znaczącym i rosnącym nakładaniem się pozycji dziesięciu największych wielostratycyjnych funduszy hedgingowych. Zdaniem firmy jednoczesne wyjście tych funduszy z pozycji może dotknąć wielu tych samych papierów wartościowych.

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