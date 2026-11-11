W USA startup Warhound, który pozyskał 200 mln dolarów, zamierza stworzyć wewnętrzny system hodowli psów służbowych dla wojska, organów ścigania i służb ratowniczych. Firma planuje klonować zwierzęta o najlepszych wynikach pracy, badać ich genomy oraz edytować geny związane ze zdrowiem, długowiecznością i dobrostanem psów.

Jak informuje Defense News, Warhound założyli Ben Lamm, założyciel firmy biotechnologicznej Colossal Biosciences, oraz Palmer Luckey, założyciel firmy technologii obronnych Anduril Industries. Współzałożycielem i dyrektorem generalnym startupu został David Spirk, który wcześniej zajmował stanowisko kierownicze w Palantir.

Stawka na krajową hodowlę

Według danych Departamentu Obrony USA jedynie około 13% psów szkolonych do służby w wojsku pochodzi od amerykańskich hodowców. Warhound szacuje, że około 80% takich zwierząt jest dostarczanych z zagranicy, głównie z Europy.

Firma twierdzi, że z powodu trudności z dostawami i długotrwałego szkolenia pies służbowy staje się gotowy do pracy po około trzech latach. Ponad połowa zakupionych zwierząt zostaje ostatecznie uznana za nieprzydatne do służby. Według szacunków Warhound rząd musi obecnie szkolić około 200 psów, aby uzyskać 100 zwierząt zdolnych do służby.

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Klonowanie, genetyka i wczesne szkolenie

Warhound planuje stworzyć biobank materiału genetycznego najskuteczniejszych psów i ras. Po zmapowaniu genomów specjaliści firmy będą szukać możliwości edycji genów związanych z problemami zdrowotnymi przed rozpoczęciem klonowania.

Do klonowania Warhound wykorzysta możliwości firmy Viagen Pets and Equine, którą Colossal przejęła w ubiegłym roku. Lamm podkreślił, że klonowanie i edycja genów to różne procesy: pierwsze tworzy genetycznie identyczną kopię zwierzęcia, podczas gdy drugie polega na celowej zmianie DNA.

Firma opracowuje również własny standard szkolenia psów służbowych. Spirk oświadczył, że szkolenie szczeniąt może rozpoczynać się już w wieku dwóch tygodni, aby stopniowo przyzwyczajać je do warunków i zadań przyszłej służby. Według niego pierwsze psy Warhound mogą pojawić się za około dwa lata.

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