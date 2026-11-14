Gazeta Washington Post wskazała oficera indyjskiego Skrzydła Badań i Analiz (R&AW) Vikasha Yadava w sprawie domniemanego spisku dotyczącego zabójstwa sikhijskiego aktywisty Gurpatwanta Singha Pannuna w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje The Hindu, Washington Post twierdzi, że Yadav polecił indyjskiemu biznesmenowi Nikhilowi Gupcie znaleźć wykonawcę zabójstwa Pannuna w pobliżu jego miejsca zamieszkania w Nowym Jorku.

Wersja Washington Post

Według Washington Post amerykańskie służby wywiadowcze uważały, że operację przeciwko Pannunowi zatwierdził ówczesny szef R&AW Samant Goel. Publikacja napisała również, że amerykańskie służby specjalne z mniejszą pewnością oceniały możliwą wiedzę doradcy premiera Indii ds. bezpieczeństwa narodowego Ajita Dovala o planach zabójstwa sikhijskich aktywistów.

Gupta przebywa w areszcie w Czechach i oczekuje na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia procesu. Washington Post podał, że wśród dowodów w sprawie znalazły się działania amerykańskiego agenta pod przykryciem, którego według śledztwa zatrudnił Gupta, obserwacja wiadomości rzekomo wymienianych przez uczestników, a także fotografia trzech przedstawicieli indyjskiego wywiadu. Według gazety na zdjęciu uwieczniono osoby, które rzekomo wyraziły zgodę na plan podczas rozmowy wideo.

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Stanowisko Indii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii nie skomentowało najnowszej publikacji Washington Post. Wcześniej przedstawiciel resortu oświadczył, że Indie nie uznają takich zabójstw za politykę państwową, a komitet wysokiego szczebla bada informacje przekazane przez stronę amerykańską.

Washington Post pisał również, że Departament Sprawiedliwości USA dążył do postawienia zarzutów zarówno Gupcie, jak i Yadavowi. Jednocześnie, według publikacji, urzędnicy administracji prezydenta Joe Bidena doprowadzili do tego, by w tamtym czasie zarzuty postawiono jedynie Gupcie, aby nie zniszczyć relacji z Indiami. Gazeta podała, że Biden omówił tę sprawę z premierem Indii Narendrą Modim we wrześniu 2023 roku i wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności w tej sprawie.

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