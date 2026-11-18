Światowa Rada Bokserska jest gotowa wesprzeć walkę unifikacyjną mistrza WBC w wadze ciężkiej Agita Kabayela ze zwycięzcą pojedynku Tysona Fury’ego z Anthonym Joshuą w 2027 roku. Jak informuje Sky Sports, taki scenariusz jest możliwy, jeśli Kabayel skutecznie obroni swój pas.

Obrona tytułu Kabayela

28 listopada Kabayel będzie bronił tytułu WBC w walce z Nelsonem Hysą. Prezydent WBC Mauricio Sulaiman oświadczył, że po tym pojedynku mistrz nie będzie zobowiązany do natychmiastowej obowiązkowej obrony tytułu.

Według Sulaimana rada nie wyznaczyła obowiązkowego pretendenta, ponieważ uważa, że powinien nim zostać dostępny bokser zajmujący najwyższe miejsce w rankingu wśród obowiązkowych pretendentów. Po walce Kabayela organizacja zdecyduje, czy wyznaczyć finałowy eliminator, wesprzeć unifikację tytułów czy rozważyć inną opcję.

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Walka Fury’ego i Joshuy

Tyson Fury i Anthony Joshua zmierzą się 11 grudnia w pojedynku o tytuł mistrza WBA Super w wadze ciężkiej. Sulaiman zaznaczył, że ich walka mogła być finałowym eliminatorem WBC, ponieważ zawodnicy zajmowali pierwsze i drugie miejsce w rankingu organizacji.

Promotorzy nie zwrócili się jednak z prośbą o nadanie walce statusu eliminatora WBC i zdecydowali się zorganizować ją o pas innej organizacji bokserskiej. Prezydent rady podkreślił, że WBC wspiera walki unifikacyjne, ponieważ branża i kibice chcą oglądać pojedynki o status niekwestionowanego mistrza.

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