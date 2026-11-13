Firma Whoop uruchomiła w swojej aplikacji sieć społecznościową Humans, w której uczestnicy usługi mogą udostępniać dane z jej urządzeń ubieralnych innym użytkownikom Whoop. Jak informuje The Verge, na platformie można udostępniać wskaźniki, aktywności i osiągnięcia, a także publikować posty Moments ze zdjęciami i podpisami, zostawiać komentarze oraz reakcje.

Dane z trackerów w kanale

W zakładce Community użytkownicy mogą przeglądać Moments osób, które obserwują. Format przypomina Stories na Instagramie, ale posty mogą zawierać dane z trackera fitness. Na przykład publikacja ze zdjęciem po biegu może pokazywać trasę, tempo i dystans.

W Community wyświetlane są także karty osób ze społeczności użytkownika ze wskaźnikami snu, regeneracji i obciążenia. Uczestnicy sami wybierają, jakimi danymi chcą się dzielić, w tym wskaźnikami Recovery, Strain, Sleep, HRV oraz tętnem spoczynkowym.

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Ustawienia prywatności

Whoop twierdzi, że Humans jest „w pełni ludzką” platformą, w odróżnieniu od innych sieci społecznościowych, które według firmy są przepełnione sztuczną inteligencją, zautomatyzowanymi kontami, botami i sztucznie tworzonymi treściami. Dyrektor generalny Whoop Will Ahmed nazwał Humans siecią, w której każde konto reprezentuje prawdziwą osobę z „potwierdzonym biciem serca”.

Aktywności oznaczone jako wrażliwe nie będą udostępniane automatycznie. Posty Moments można ustawić jako prywatne, a funkcja Stealth Mode umożliwia tymczasowe ukrycie danych dotyczących zdrowia i sprawności fizycznej bez zmiany ustawień udostępniania. Dostępna pozostanie obecna funkcja społecznościowa Teams: pozwala ona udostępniać dane o obciążeniu, regeneracji i śnie, a także korzystać z grupowych rankingów.

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