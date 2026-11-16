W Rosji firma Wildberries oświadczyła, że nowe sankcje Unii Europejskiej wobec jej założycielki i dyrektorki generalnej Tatiany Kim nie wpłyną na działalność marketplace’u. Ograniczenia przewidują zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów Kim, informuje The Moscow Times.

Stanowisko firmy

Służba prasowa RWB, spółki macierzystej Wildberries, oświadczyła w komentarzu dla państwowej agencji TASS, że klienci i partnerzy nie zauważą żadnych zmian. Firma podkreśliła również, że nie posiada aktywów w Unii Europejskiej i nie prowadzi działalności w krajach bloku.

UE wpisała Kim na nową listę sankcyjną obejmującą 12 osób fizycznych i 101 podmiotów w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. W Brukseli oświadczono, że Kim materialnie i finansowo wspiera oraz czerpie korzyści z rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Argumenty Unii Europejskiej

Unia Europejska twierdzi, że Wildberries, które kontroluje niemal połowę rosyjskiego rynku handlu internetowego i jest jednym z największych podatników w kraju, działa jako sieć zaopatrzenia rosyjskiego wojska, ułatwiając sprzedaż towarów wojskowych i podwójnego zastosowania.

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Ukraina przytoczyła podobny argument, uzasadniając prowadzoną od lipca kampanię uderzeń dronami na magazyny Wildberries. Kim i Kreml państwa-agresora zaprzeczali, że obiekty firmy są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiego wojska.

Inne ograniczenia w pakiecie

Sankcje dotknęły również przedstawicieli i firmy z sektorów handlu elektronicznego, bankowości, energetyki oraz tak zwanej rosyjskiej floty cieni. Na listę wpisano Aleksandra Czaczawę, który kontroluje pakiet większościowy w Ozonie — głównym konkurencie Wildberries — oraz posiada udziały w firmie technologicznej Yandex.

Ograniczeniami objęto także niemal 20 rosyjskich firm energetycznych i rafinerii ropy naftowej, a także prawie 50 regionalnych banków i instytucji finansowych. UE odrębnie nałożyła sankcje na spółki handlowe zarejestrowane w ZEA, Chinach, na Seszelach i w Omanie, oskarżane o transportowanie lub zakup rosyjskiej ropy z obejściem obowiązujących ograniczeń.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku UE nałożyła sankcje na ponad 4600 osób fizycznych i prawnych. Dyplomaci Unii Europejskiej przygotowują także szerszy 22. pakiet sankcji sektorowych, który według publikacji ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu.

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