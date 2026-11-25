Zespół Williams zawarł z FIA porozumienie, uznając niewielkie naruszenie limitu wydatków w Formule 1. Na zespół nałożono karę finansową oraz ograniczono testy w tunelu aerodynamicznym i modelowanie CFD przez kolejne 12 miesięcy.

Przekroczenie o 0,48%

Jak informuje Sky Sports, FIA ustaliła, że Williams dopuścił się niewielkiego przekroczenia limitu wydatków, któremu towarzyszyło naruszenie proceduralne. Zespół nieumyślnie przekroczył limit o 627 tys. funtów szterlingów — o 0,48% ograniczenia ustalonego na 2025 rok.

Williams oświadczył, że naruszenie dotyczyło kosztów administracyjnych związanych ze zmianami w strukturze firmy. Zespół uważał, że koszty te nie powinny być uwzględniane w ramach limitu, jednak po rozmowach z FIA zgodził się z interpretacją regulatora, zgodnie z którą należało je wliczyć do kalkulacji.

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Ograniczenia testów

Uzgodniona kara przewiduje grzywnę, której kwoty nie podano w komunikacie, a także zmniejszenie o 1,5% zakresu testów w tunelu aerodynamicznym i modelowania CFD w ciągu roku.

Według oświadczenia Williamsa FIA zaznaczyła, że zespół nie uzyskał ani nie dążył do uzyskania sportowej lub finansowej korzyści w wyniku naruszenia. Regulator odnotował również współpracę Williamsa oraz dobrą wiarę zespołu podczas kontroli.

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