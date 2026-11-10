World Athletics zaostrzyła normy kwalifikacyjne do udziału w zawodach lekkoatletycznych podczas Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Około 40% sportowców ma zostać zakwalifikowanych dzięki wypełnieniu norm, a kolejne 60% — na podstawie światowego rankingu. Na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku proporcja ta wynosiła 50% do 50%, informuje Channel NewsAsia.

Szybsze normy

Wymagania najbardziej zaostrzono w biegach wytrzymałościowych. Męską normę w maratonie zmieniono z 2:08:10 na 2:05:00, a kobiecą — z 2:26:50 na 2:22:20. W biegu mężczyzn na 5000 metrów norma będzie wynosić 12:50 zamiast 13:05, a w rywalizacji kobiet — 14:34 zamiast 14:52.

W sprincie na 100 metrów mężczyźni będą musieli uzyskać wynik 9,93 sekundy zamiast wcześniejszych 10,00, a kobiety — 10,96 sekundy zamiast 11,07. W biegu na 1500 metrów norma dla mężczyzn będzie wynosić 3:30,00 wobec 3:33,50 w Paryżu 2024, a dla kobiet — 3:57,50 wobec 4:02,50.

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Okresy kwalifikacyjne

Samo wypełnienie normy nie zagwarantuje miejsca na igrzyskach. Jeśli liczba sportowców, którzy spełnią wymagania, przekroczy limit w danej konkurencji, kwalifikację otrzymają lekkoatleci z najlepszymi wynikami w okresie kwalifikacyjnym. W takim przypadku sportowcy nie będą wybierani na podstawie światowego rankingu.

Kwalifikacje w maratonie będą trwały od 1 listopada 2026 roku do 30 kwietnia 2028 roku. Selekcja w biegu na 10 000 metrów, wielobojach, chodzie sportowym i sztafetach rozpocznie się 19 grudnia 2026 roku. We wszystkich pozostałych konkurencjach będzie odbywać się od 19 czerwca 2027 roku do 18 czerwca 2028 roku. Zawody lekkoatletyczne na igrzyskach zaplanowano na 15–30 lipca 2028 roku na Los Angeles Memorial Coliseum.

Program kwalifikacji obejmuje 23 konkurencje męskie i 23 kobiece, a także dwie sztafety mieszane — 4×100 metrów, która po raz pierwszy wejdzie do programu olimpijskiego, oraz 4×400 metrów.

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