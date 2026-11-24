World Rugby przedłużyła na drugi sezon test piłki w rozmiarze 4,5 w kobiecym rugby. Taka piłka będzie używana w serii i mistrzostwach HSBC SVNS w sezonie 2026–27, które rozpoczną się 28 listopada w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Decyzję podjęto po analizie danych i opinii zawodniczek oraz trenerów, które organizacja określiła jako w większości pozytywne, informuje BBC Sport.

Dane z testów w rugby siedmioosobowym

Według danych z testów w rugby siedmioosobowym średnia szybkość rozegrania piłki po rucku wzrosła o 10%. Odwrócono także czteroletni trend spadku częstotliwości podań. Jednocześnie skuteczność kopów na bramkę nie zmieniła się.

Porównanie obejmuje statystyki z czterech sezonów z piłką standardowego rozmiaru 5 oraz jednego sezonu z piłką w rozmiarze 4,5. Dane dotyczące rugby piętnastoosobowego są nadal zbierane. World Rugby planuje podjąć w lutym decyzję o możliwym wprowadzeniu mniejszej piłki w całym kobiecym rugby.

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Dyskusja wśród zawodniczek

Test wywołał różne oceny wśród sportsmenek. Wiele zawodniczek reprezentacji Anglii negatywnie odniosło się do tej nowości, a łączniczka ataku Zoe Harrison wcześniej nazwała tę decyzję najgorszą. Z kolei walijska skrzydłowa Lisa Neumann poparła mniejszą piłkę, wskazując, że dzięki lepszemu chwytowi zmieniła ona jej grę podaniami.

Reprezentacje Home Nations grały piłką w rozmiarze 4,5 na niedawnym turnieju WXV, ale zawodniczki Premiership Women’s Rugby po powrocie do klubów ponownie używają piłki w rozmiarze 5. Liga odmówiła używania mniejszej piłki w tym sezonie, podczas gdy nowozelandzka Super Rugby Aupiki i australijska Super W zgodziły się ją stosować.

World Rugby podkreśliła, że jeśli nowa piłka zostanie ostatecznie wprowadzona, będzie taka sama w rugby siedmioosobowym i piętnastoosobowym. Szefowa pionu kobiecego Sally Horrox stwierdziła również, że potrzebne jest wyważone przejście, uwzględniające koszty, dostawy i wpływ na amatorski poziom gry.

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