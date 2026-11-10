Stany Zjednoczone przeniosły samoloty z bazy RAF Mildenhall w Wielkiej Brytanii po doniesieniach o zagrożeniu ze strony Iranu. Cyprus Mail poinformował o tym, powołując się na „The Wall Street Journal”, który cytował osoby zaznajomione z sytuacją.

Przeniesienie samolotów-cystern

Według WSJ dwa amerykańskie samoloty-cysterny korzystające z bazy Mildenhall rano przekierowano do Niemiec. Później tego samego dnia kolejne samoloty-cysterny z tej bazy przeniesiono do Niemiec i innych miejsc.

Gazeta zaznaczyła, że amerykańscy urzędnicy nadal omawiają dokładny charakter zagrożenia dla bazy Mildenhall.

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Reakcja brytyjskiego Ministerstwa Obrony

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że resort zazwyczaj nie komentuje działań innych państw. Dodał, że samoloty i inne środki są regularnie przemieszczane zgodnie z potrzebami operacyjnymi.

We wrześniu w pobliżu bazy RAF Fairford w południowo-zachodniej Anglii zatrzymano pięciu Brytyjczyków. Po incydencie bezpieczeństwa prawdopodobnie powiązanym z Iranem USA wkrótce wycofały z tej bazy swoje bombowce B-1 ze względów bezpieczeństwa. Amerykańskie bombowce wykorzystywały bazę Fairford do uderzeń na Iran.

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