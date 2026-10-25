Organizacja World United Formosans for Independence (WUFI) wezwała na Tajwanie do ponownego przemyślenia Dnia Przekazania Tajwanu, który przypada 25 października. Grupa oświadczyła, że data ta powinna być nie tylko dniem upamiętnienia wydarzeń związanych z dwoma chińskimi reżimami, lecz także okazją do potwierdzenia prawa Tajwańczyków do samostanowienia. Poinformował o tym Taipei Times.

Argumenty organizacji

WUFI przypomniała, że 25 października 1945 roku Republika Chińska przyjęła na Tajwanie kapitulację Japonii i nazwała tę datę Dniem Przekazania Tajwanu, ogłaszając powrót tego terytorium do Chin. Również 25 października 1971 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 2758, która uznała Chińską Republikę Ludową za jedynego prawowitego przedstawiciela Chin w ONZ.

Zdaniem organizacji oba chińskie reżimy wykorzystują te wydarzenia jako podstawę roszczeń do suwerenności nad Tajwanem. WUFI twierdzi, że kapitulacja wojskowa i administracyjne przejęcie kontroli nie oznaczają przekazania suwerenności.

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Organizacja powołała się na traktat pokojowy z San Francisco z 1951 roku, na mocy którego Japonia zrzekła się suwerenności nad Tajwanem i Penghu, jednak dokument nie określał państwa, na które suwerenność ta miała zostać przeniesiona. W jej ocenie traktat pokojowy między Republiką Chińską a Japonią, znany jako traktat tajpejski z 1952 roku, również nie zawierał bezpośredniego postanowienia o przekazaniu suwerenności nad Tajwanem Republice Chińskiej.

Rezolucja ONZ i udział w społeczności międzynarodowej

WUFI oświadczyła, że rezolucja ONZ 2758 dotyczyła reprezentacji Chin w organizacji i nie wspominała o Tajwanie. Organizacja przypomniała również rezolucję Parlamentu Europejskiego z 2024 roku, w której stwierdzono, że rezolucja 2758 nie zajmuje stanowiska w sprawie Tajwanu i nie określa jego udziału w ONZ ani innych organizacjach międzynarodowych.

Według WUFI ChRL nigdy nie rządziła Tajwanem, lecz wykorzystywała prawo do reprezentowania Chin do wysuwania roszczeń do suwerenności nad wyspą i blokowania jej udziału w społeczności międzynarodowej. Organizacja wezwała do przeciwdziałania temu, co uważa za zniekształcanie przez Pekin znaczenia rezolucji 2758, zabiegania o międzynarodowy udział Tajwanu oraz przeprowadzania reform konstytucyjnych pokojowymi i demokratycznymi środkami.

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