W Indiach platforma X poinformowała sąd, że żądania usunięcia kont dwóch grup broniących wolności słowa, rzekomo wydane przez policję w Delhi, były fałszywe. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Jakie organizacje wymieniono

Chodzi o Internet Freedom Foundation oraz indyjską organizację Software Freedom Law Center, znaną jako SFLC.in. Wcześniej oświadczyły one, że otrzymały zawiadomienie rzekomo wysłane przez policję w Nowym Delhi. Wymagano w nim od X usunięcia kont tych organizacji.

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Treść rzekomego zawiadomienia

W dokumencie przypisywanym policji Internet Freedom Foundation i SFLC.in oskarżono o zniesławienie hinduskiej grupy nacjonalistycznej powiązanej z rządzącą partią Indii.

Według źródła informacja o domniemanym żądaniu skierowanym do platformy początkowo pochodziła od samych organizacji. X oświadczyła indyjskiemu sądowi w piątek, 6 listopada, że zawiadomienia o usunięciu ich kont nie były autentyczne.

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