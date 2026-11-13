Chiński producent infrastruktury obliczeniowej xFusion Digital Technologies przeszedł kluczową weryfikację Giełdy Papierów Wartościowych w Shenzhen przed planowaną pierwszą ofertą publiczną na rynku ChiNext. Spółka zamierza pozyskać w ramach IPO 8 mld juanów, czyli około 1,2 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Decyzja komitetu giełdy

W dokumencie z 12 listopada komitet ds. notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Shenzhen stwierdził, że xFusion spełnia wymogi dotyczące emisji akcji, notowania i ujawniania informacji. ChiNext jest rynkiem dla rozwijających się spółek w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Shenzhen.

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Pytania do spółki

Jednocześnie komitet poprosił xFusion o wyjaśnienie dynamiki jej marży brutto oraz tego, czy spółka będzie w stanie utrzymać wzrost wyników operacyjnych. Wśród wskazanych czynników znalazły się zmiany popytu na moc obliczeniową, nakłady inwestycyjne klientów, technologie spółki, netto przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a także koncentracja klientów i dostawców.

Komitet poruszył również kwestię wystarczającego ujawnienia związanych z tym ryzyk. W dokumencie wskazano, że nie pozostały żadne inne kwestie, które xFusion miałaby dodatkowo uregulować. Spółka produkuje infrastrukturę obliczeniową, w tym serwery dla sztucznej inteligencji. Jako sponsora planowanej oferty wskazano CITIC Securities.

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