YBS w Sindżarze mają się rozbroić i dołączyć do irackich sił bezpieczeństwa — Anadolu Agency
W Sindżarze w Iraku Oddziały Oporu Sindżaru (YBS) mają się rozbroić i dołączyć do irackich sił bezpieczeństwa. Według wojskowego rzecznika premiera Iraku Sabaha al-Numana procedury reorganizacji powiązań między ugrupowaniem a irackimi strukturami bezpieczeństwa miały zostać przeprowadzone w poniedziałek, 26 października 2026 roku, pod nadzorem premiera Alego al-Zaidi.
Integracja YBS
Jak informuje Anadolu Agency, członkowie YBS mają zostać zintegrowani z państwowymi instytucjami bezpieczeństwa Iraku. Agencja określa YBS jako odłam PKK.
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Rzecznik oświadczył również, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo góry Sindżar ma zostać przekazana odpowiednim władzom federalnym. Według niego realizacja decyzji ma rozpocząć nowy etap ustaleń dotyczących bezpieczeństwa w rejonie Sindżaru.
Kontrola nad bronią
Al-Numan nazwał ten krok częścią polityki irackiego rządu dotyczącej przekazania całej broni pod kontrolę państwa. Zaznaczył także, że konstytucja Iraku zakazuje tworzenia formacji zbrojnych poza oficjalnymi siłami zbrojnymi kraju.