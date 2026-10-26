W Sindżarze w Iraku Oddziały Oporu Sindżaru (YBS) mają się rozbroić i dołączyć do irackich sił bezpieczeństwa. Według wojskowego rzecznika premiera Iraku Sabaha al-Numana procedury reorganizacji powiązań między ugrupowaniem a irackimi strukturami bezpieczeństwa miały zostać przeprowadzone w poniedziałek, 26 października 2026 roku, pod nadzorem premiera Alego al-Zaidi.

Integracja YBS

Jak informuje Anadolu Agency, członkowie YBS mają zostać zintegrowani z państwowymi instytucjami bezpieczeństwa Iraku. Agencja określa YBS jako odłam PKK.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rzecznik oświadczył również, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo góry Sindżar ma zostać przekazana odpowiednim władzom federalnym. Według niego realizacja decyzji ma rozpocząć nowy etap ustaleń dotyczących bezpieczeństwa w rejonie Sindżaru.

Kontrola nad bronią

Al-Numan nazwał ten krok częścią polityki irackiego rządu dotyczącej przekazania całej broni pod kontrolę państwa. Zaznaczył także, że konstytucja Iraku zakazuje tworzenia formacji zbrojnych poza oficjalnymi siłami zbrojnymi kraju.

Czytaj nas na