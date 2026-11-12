Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Binjamin Netanjahu odbyli w ten weekend rozmowę telefoniczną na temat wojny w Iranie i możliwego wznowienia uderzeń. Izraelski portal Ynet poinformował, że rozmowa była napięta i przerodziła się w ostrą kłótnię. Informuje o tym NDTV World.

Zaprzeczenie ze strony kancelarii Netanjahu

Kancelaria izraelskiego premiera odrzuciła informacje o konfliktowym charakterze rozmowy. Określiła je jako fałszywe i niedorzeczne. Wysoki rangą izraelski urzędnik również potwierdził fakt rozmowy, ale stwierdził, że nie była ona trudna.

Według NDTV World Trump i Netanjahu mają odmienne podejście do dalszych działań wobec Iranu. Netanjahu dąży do wznowienia uderzeń wojskowych i zmiany reżimu w Iranie, podczas gdy Trump preferuje negocjacje dyplomatyczne i presję gospodarczą.

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Oświadczenia w sprawie Iranu

Podczas wystąpienia na ceremonii zaprzysiężenia 26. Knesetu Netanjahu oświadczył, że Iran pracuje nad odbudową swoich zdolności nuklearnych. Powiedział również, że jego zdaniem ostateczne usunięcie tego zagrożenia jest możliwe jedynie poprzez obalenie reżimu ajatollahów.

Financial Times wcześniej informował, że Netanjahu rzekomo codziennie dzwoni do Trumpa, wzywając go do wznowienia uderzeń na Iran. Jednocześnie Trump, według NDTV World, nie poparł wznowienia wojny: w wywiadzie dla programu „60 Minutes” powiedział, że nie widzi ku temu powodów.

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