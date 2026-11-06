Ankieta YouGov przeprowadzona w Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wykazała, że większość respondentów uważa zmianę klimatu za realną i popiera pilne działania. Jednocześnie uczestnicy przeważnie nie są gotowi zgodzić się na środki, które bezpośrednio wpłyną na ich nawyki lub wydatki, informuje The Guardian.

Stosunek do kryzysu klimatycznego

Od 69% ankietowanych w Niemczech do 80% we Francji stwierdziło, że klimat się zmienia. Zaledwie 1–4% respondentów zaprzeczyło samemu faktowi zmiany klimatu, podczas gdy 14–20% uważa, że zmiany zachodzą, ale nie są spowodowane działalnością człowieka.

Od 65% do 83% uczestników badania w każdym z sześciu krajów stwierdziło, że jest zaniepokojonych kryzysem klimatycznym. Odsetek osób bardzo zaniepokojonych wynosił od 23% do 42%.

We Francji poziom zaniepokojenia zmianą klimatu wzrósł z 74% w kwietniu do 83% w połowie sierpnia i utrzymał się na tym poziomie w kolejnym miesiącu. Odsetek Francuzów, którzy byli bardzo zaniepokojeni, wzrósł w tym okresie z 28% do 42%. W Niemczech wskaźnik ten wzrósł z 27% w kwietniu do 40% w sierpniu, a następnie spadł do 31%.

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Jakie działania są popierane

Od 79% do 89% uczestników ankiety uważało, że kraje powinny przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu poprzez współpracę międzynarodową. W krajach UE respondenci częściej popierali również podejmowanie decyzji dotyczących polityki klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw.

Największe poparcie uzyskały działania, które nie dotyczą ludzi bezpośrednio: sadzenie drzew, dotacje na efektywność energetyczną, zakaz plastiku jednorazowego użytku oraz opodatkowanie dużych emitentów zanieczyszczeń. Podwyżki podatków na paliwo, ograniczenia spożycia mięsa i produktów mlecznych, podatki od biletów lotniczych oraz zakaz nowych samochodów benzynowych i dieslowskich przeważnie nie uzyskały poparcia.

Od 45% do 63% ankietowanych uważa, że najgorszych skutków kryzysu klimatycznego można jeszcze uniknąć, jednak wymaga to radykalnej zmiany podejścia. Jedynie 9–20% respondentów uważa, że obecne działania są wystarczające, aby zapobiec najpoważniejszym skutkom.

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