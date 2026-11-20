W USA YouTube osiągnął wstępne porozumienie w sprawie możliwej wypłaty około 3 mld dolarów tysiącom okręgów szkolnych, które oskarżają platformę o stworzenie produktu sprzyjającego uzależnieniu i szkodzącego zdrowiu psychicznemu uczniów. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Bloomberg News.

Warunki potencjalnego porozumienia

Według źródeł zaznajomionych z przebiegiem sprawy porozumienie przewiduje również dodatkowe zabezpieczenia dla nastolatków. Aby zostało zawarte, do uzgodnień musi przystąpić większość okręgów szkolnych. Ostateczne sformalizowanie porozumienia może potrwać kilka miesięcy.

Każda ugoda musi zostać zatwierdzona przez sędzię federalnego sądu okręgowego USA Yvonne Gonzalez Rogers w Oakland w Kalifornii, która prowadzi to postępowanie. Alphabet, spółka macierzysta YouTube, nie przekazała Reutersowi natychmiastowego komentarza w sprawie tej informacji.

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Roszczenia okręgów szkolnych

Wśród powodów są okręgi szkolne z Nowego Jorku, Los Angeles i mniejszych społeczności. Złożyły one również pozwy przeciwko Meta Platforms, Snap i TikTokowi. Powodowie twierdzą, że algorytmy rekomendacji, automatyczne odtwarzanie i nieskończone przewijanie zaprojektowano w celu zatrzymania młodych użytkowników na platformach oraz że funkcje te przyczyniły się do depresji, lęku i zaburzeń odżywiania. Spółki zaprzeczają tym twierdzeniom.

W przeciwieństwie do innych platform YouTube jest szeroko wykorzystywany w szkołach podczas zajęć. Wrześniowe badanie Instytutu Thomasa B. Fordhama, przeprowadzone wśród ponad 2 tys. uczniów szkół średnich, wykazało, że ponad 30% z nich korzystało z YouTube w ciągu dnia szkolnego dla rozrywki, a nie do wykonywania zadań nauczycieli.

Okręgi szkolne twierdzą, że wydawały środki na egzekwowanie zakazów używania telefonów oraz zatrudnianie specjalistów zdrowia psychicznego. Kolejna federalna rozprawa w sprawie dotyczącej Tucson w Arizonie jest zaplanowana na luty; pozwanymi pozostają w niej Meta, TikTok i Snap.

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