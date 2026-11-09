YouTube w 2027 roku wznowi przekazywanie Billboardowi danych o odsłuchach muzyki, które są uwzględniane przy tworzeniu list przebojów. Decyzję podjęto po tym, jak Billboard zmienił formułę obliczeń i zwiększył wagę bezpłatnych streamów z reklamami, informuje TechCrunch.

Nowa formuła Billboardu

Zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami 1000 streamów w płatnej subskrypcji będzie odpowiadać 1500 odsłuchom z reklamami przy obliczaniu jednostek konsumpcji albumów. Wcześniej wymagano do tego 2500 bezpłatnych streamów. Płatne odsłuchy nadal będą miały większą wagę, jednak model reklamowy będzie bardziej istotnie wpływać na pozycje wykonawców na listach przebojów.

Spór między platformą a Billboardem rozpoczął się w grudniu 2025 roku, gdy YouTube przestał udostępniać swoje dane. Firma twierdziła, że poprzednie podejście nadmiernie faworyzowało usługi subskrypcyjne i niewystarczająco uwzględniało odbiorców, którzy słuchają muzyki bezpłatnie z reklamami.

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Powrót danych platformy

Globalny szef działu muzycznego YouTube, Lyor Cohen, nazwał wówczas formułę Billboardu przestarzałą. Zaznaczył, że nie odzwierciedla ona współczesnego sposobu konsumowania muzyki i nie uwzględnia znacznej aktywności użytkowników bez subskrypcji.

Powrót danych YouTube będzie oznaczać, że Billboard ponownie uwzględni odsłuchy teledysków, nagrań występów na żywo, lyric videos oraz innych treści muzycznych na platformie. Może to wpłynąć na wyniki niezależnych artystów i wykonawców z dużą międzynarodową publicznością.

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