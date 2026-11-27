YouTube zablokował teledysk 87-letniego piosenkarza Heino do jego nowej piosenki Erika (Auf der Heide). W utworze wykorzystano tekst pierwszej zwrotki marszowej piosenki Erika z czasów III Rzeszy — informuje Der Spiegel.

Piosenka Heino rozpoczyna się od słów „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika” — tak samo zaczyna się pierwsza zwrotka marszu z 1938 roku. Kompozytorem tego marszu był Herms Niel, który w latach 30. stał się autorem marszowych piosenek z epoki nazistowskiej.

Różnice w nowej kompozycji

Pozostałe zwrotki historycznej kompozycji nie zostały wykorzystane w nowej piosence. Melodia i oprawa muzyczna również znacznie różnią się od nagrania z 1938 roku: wydanie Heino ma szybki bit techno w stylu tanecznego hitu.

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Sam wykonawca odrzucił porównania z historycznym marszem. Oświadczył, że nie rozumie, jaki związek „Erika” ma z nienawiścią lub przemocą, i nazwał nową kompozycję samodzielnym utworem. Heino powiedział również, że nie wykonywałby historycznego marszu i odrzuca wszelkie gloryfikowanie nazizmu.

Powód blokady

Menedżer piosenkarza Helmut Werner powiedział agencji dpa, że utwór zarejestrowano w GEMA jako odrębne dzieło. Według niego teaser kompozycji w ciągu 11 godzin zdobył na Instagramie milion wyświetleń i ponad 100 tys. udostępnień.

Wideo zniknęło z YouTube kilka minut po publikacji, o czym pisało kilka mediów. Według ich danych platforma wyjaśniła blokadę zasadami dotyczącymi mowy nienawiści. Jüdische Allgemeine podkreślił, że oryginalna „Erika” była nazistowską propagandową piosenką marszową, choć w jej tekście nie wspomniano Adolfa Hitlera ani NSDAP.

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