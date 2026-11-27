Elektryczny masowiec BRF Froan, zbudowany dla norweskiej firmy żeglugowej Berge Rederi Future, opuścił stocznię Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry w Chinach. Statek wyposażono w baterię o pojemności 23 500 kWh, informuje Electrek. Obecnie jednostka płynie do Norwegii, gdzie na początku przyszłego roku ma rozpocząć transport dużych bloków marmuru.

Rejsy między norweskimi portami

BRF Froan o długości 130 metrów ma nośność do 13 250 ton. Statek będzie kursował między portami Brønnøy i Elnesvågen na trasie o długości 230 mil morskich bez użycia oleju napędowego.

Współwłaściciel Berge Rederi Future, Eivind Berge, powiedział TradeWinds, że statek będzie stale pływał między portami jak prom. Rejs w obie strony będzie trwał około 24 godzin. Infrastruktura do ładowania została już przygotowana w portach załadunku i rozładunku, co, jak powiedział, umożliwi nieprzerwane rejsy.

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Napęd elektryczny i żagle rotorowe

Bateria zasila silniki elektryczne o mocy 6 000 kW, które napędzają śruby okrętowe. Na rufie statku zainstalowano dwa żagle rotorowe — obracające się cylindry, które wytwarzają dodatkowy ciąg dzięki efektowi Magnusa. Według szacunków firmy pozwolą one zaoszczędzić około 339 kW na rejs.

Berge Rederi Future oczekuje również, że przejście na zasilanie bateryjne zmniejszy roczne emisje węgla o 10 000 ton, a tlenków azotu o 220 ton. Drugi statek projektu, BRF Frøya, jest już budowany w Chinach; jego przekazanie zamawiającemu zaplanowano na 2027 rok.

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